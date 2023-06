Verstappen uitgeroepen tot populairste merkambassadeur

Max Verstappen heeft weer een nieuwe prijs gewonnen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft namelijk een prijs gewonnen voor zijn prestaties buiten het circuit. Verstappen is namelijk uitgeroepen tot de populairste merkambassadeur in de sportwereld, hiervoor heeft hij een zogenaamde SponsorRing in ontvangst mogen nemen.

De SponsorRingen zijn de vakprijzen voor de sponsorbranche in Nederland. Dit jaar werden er in de AFAS Live voor het eerst ook prijzen uitgereikt voor de populairste merkambassadeurs van het land. Verstappen viel in de prijzen in de categorie sport, deze verkiezing werd georganiseerd door DPG Media en onderzoeksbureau Nielsen Sports. Uit het onderzoek bleek dat 96 procent van de Nederlanders weten wie Verstappen is. Hij wordt door het onderzoek gezien als de meeste geschikte merkambassadeur.