Hamilton draagt Mercedes op om naar 2024 te kijken

Lewis Hamilton en Mercedes beginnen langzamerhand hun vorm terug te vinden. De Duitse renstal introduceerde in Monaco een groot updatepakket en sindsdien gaat het steeds beter met het team. Hamilton is blij met de huidige resultaten, maar geeft wel aan dat zijn team zich meer op 2024 moet gaan focussen.

Mercedes begon op een zeer lastige wijze aan het huidige seizoen. De Duitse renstal bleef ver achter bij Red Bull Racing, Ferrari en Aston Martin. Mercedes concludeerde al snel dat er iets moest gebeuren en kondigde een groot updatepakket aan. Hamilton en zijn teamgenoot George Russell reden in Monaco voor het eerst met de updates. In Spanje stonden beide coureurs op het podium en afgelopen weekend werd Hamilton derde in Canada.

Hamilton is enorm trots op de huidige prestaties van zijn team. Vanzelfsprekend wil hij zo snel mogelijk weer op het hoogste treetje van het podium staan, maar hij geeft zijn team wel een opdracht mee. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "We werden in Monaco ook vierde, dus we zijn op de goede weg. Het wordt een ontwikkelingsrace voor de rest van het seizoen. Ik denk dat Red Bull al bezig is met de auto voor volgend jaar, dus we moeten de ogen van de bal halen en ons focussen op 2024."