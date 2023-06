Ocon wil strijden met Verstappen: "Doel is om wereldkampioen te worden"

Max Verstappen is momenteel oppermachtig in de Formule 1, maar dat betekent niet dat zijn concurrenten de handdoek in de ring gooien. Veel coureurs hopen Verstappen te kunnen uitdagen, zo ook Esteban Ocon. De Fransman denkt dat hij in gelijkwaardig materiaal met Verstappen kan strijden om de wereldtitel.

Ocon staat momenteel op de negende plaats in het wereldkampioenschap. De Alpine heeft zeker pace en de teams van Aston Martin, Mercedes en Ferrari moeten volgens kenners rekening houden met de Franse renstal. Ocon eindigde in Monaco op de derde plaats na een zeer solide race en een sterke kwalificatie. De Fransman kon in de races daarna nog niet de gewenste aanval plaatsen.

Dat neemt echter niet weg dat Ocon vol in de aanval wil gaan. De Franse coureur denkt dat hij Max Verstappen kan gaan uitdagen. In gesprek met DAZN legt hij zijn wensen uit: "Ik zie mijzelf wel voor de wereldtitel strijden met Verstappen als we dezelfde auto hebben. Max doet het echt geweldig, hij domineert met Red Bull. Het maakt mij echter niet uit wie die coureur is. Ik wil strijden voor de wereldtitel en ik heb altijd in mijzelf geloofd. Er is nog een lange weg te gaan, maar het is mijn doel om wereldkampioen te worden."