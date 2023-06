Marko wil Perez niet vervangen: "Is er iemand die Verstappen kan uitdagen?"

Max Verstappen bezorgt zijn team Red Bull Racing momenteel veel successen. De Nederlander is veel sneller dan de rest van het veld en ook zijn teamgenoot Sergio Perez kan hem ook niet bijhouden. Perez is bezig met een tegenvallende reeks, maar volgens Helmut Marko hoeft hij voorlopig niet te vrezen voor zijn plekje.

Terwijl Verstappen races wint en steeds verder uitloopt in het wereldkampioenschap, worstelt Perez overduidelijk met zijn vorm. In de afgelopen drie kwalificaties viel hij af voordat Q3 was begonnen. In Monaco crashte hij vroeg in de kwalificatie, in Spanje maakte hij een kostbaar foutje en afgelopen weekend in Canada ging het helemaal mis met de bandenkeuze. Verstappen pakte in die drie weekenden de pole position.

Red Bull-adviseur Helmut Marko wil Perez niet aan de kant schuiven. De Oostenrijker stelt dat Perez helpt bij het binnenslepen van de constructeurstitel en dat hij echt wel races kan winnen. Bij Sport1 spreekt Marko zich uit: "Wij vragen ons niet af of hij nog wel goed genoeg is. Max wordt namelijk beter en beter en je moet jezelf eerder afvragen wie het alternatief zou moeten zijn. Is er momenteel iemand die Verstappen echt kan uitdagen? Om eerlijk te zijn, denk ik dat niemand dat momenteel kan."