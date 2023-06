Hulkenberg: Slecht resultaat na verrassende P2-tijd in kwalificatie 'moeilijk te verkroppen'

Nico Hulkenberg was bij de kwalificatiesessie van de Grand Prix van Canada een van de grote verrassingen. De F1-veteraan behaalde dankzij een fortuinlijke timing van een rode vlag een uitstekende P2-tijd, waardoor hij zich – althans voor even - op de voorste startrij terecht zag komen. Echter kreeg de Duitser een gridstraf vanwege het negeren van de regels omtrent de rode vlag, en viel hij dankzij een slechte racepace tijdens de Grand Prix als een baksteen naar beneden. Een teleurgestelde Hulkenberg legt uit.

Nico Hulkenberg kon afgelopen weekend opnieuw meemaken waar zijn team van Haas momenteel het meest mee worstelt. De Duitse coureur behaalde een sterke P2-tijd tijdens de kwalificatie, maar dankzij een 3 plaatsen gridstraf voor de race en zijn uitermate tegenvallende racepace bij de Grand Prix, eindigde de Haas-man op de vijftiende plaats.

"Al bij de eerste pitstop verloor ik heel veel posities. De timing daarvan was niet geweldig", begint Hulkenberg. Zijn eerste pitstop werd tijdens een ronde eerder ingezet voordat George Russell crashte, waardoor veel van Hulkenberg's concurrenten tijdens de daaropvolgende safety car maximaal konden profiteren.

"Ook worstelden we met de pace. Ik weet niet of het aan het bandenmanagement lag of aan de hoge bandenslijtage, maar het was meer de pace die we simpelweg tekortkwamen. Het is momenteel moeilijk te verkroppen. Maar we moeten blijven vooruitkijken naar de lange termijn en ik denk dat er een oplossing voor onze problemen is. Met de set-up kunnen we vrij weinig veranderen; het gaat hier om grotere problemen. We zijn ons ervan bewust, en we zijn er mee bezig om het probleem op te lossen", sluit Hulkenberg af.