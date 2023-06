FIA wil toegang tot grid mogelijk beperken na incident met Neymar

De FIA doet er nog steeds alles aan om de veiligheid van de autosport te verbeteren. Na een aantal incidenten met fans en VIPs gaat men nadenken over wie er allemaal toegang mogen krijgen tot de grid. FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet dat doorschemeren na afloop van de bijeenkomst van het World Motor Sport Council in Cordoba.

Voorafgaand de Spaanse Grand Prix ging het mis op de grid. Onder andere voetballer Neymar stond nog aan de rand van het gras toen de opwarmronde begon. Het is niet de bedoeling dat de genodigden zich op deze plek bevinden. Het was tevens niet het eerste incident van het jaar. Eerder werden er bijvoorbeeld ook al fotografen de pitlane ingelaten in Bakoe toen Esteban Ocon nog een pitstop moest maken en in Australië stonden de fans al bijna op de baan tijdens de laatste ronde.

Maatregelen

Terwijl de FIA wacht op het rapport over de gebeurtenissen in Australië, ging in Spanje dus weer mis. Tijdens de vergadering van het WMSC in Cordoba werden de momenten besproken en nu overweegt men zelfs de toegang tot de grid te beperken. Ben Sulayem sprak zich uit in een persbericht van de FIA: "We moeten lessen trekken uit het incident in Spanje. Stefano Domenicali heeft ons verzekerd dat er maatregelen worden genomen om dit soort incidenten te voorkomen."

Veiligheid waarborgen

Ben Sulayem benadrukt dat het in deze zaak niet alleen om de Formule 1 draait. Hij verwacht dat er in meerdere klassen wordt ingegrepen: "Het is niet alleen een probleem in de Formule 1, maar ook in de Formule E, het WEC en andere kampioenschappen. Mijn recente ervaringen leren mij dat er soms te veel mensen op de grid zijn. Ik twijfel er niet aan dat de promotors zich houden aan de eisen van de FIA omtrent de veiligheid. Het is de taak van de FIA om voor iedereen de veiligheid te waarborgen."