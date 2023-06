Ricciardo droomt van Red Bull-stoeltje: "Dat zou een sprookje zijn"

Daniel Ricciardo staat sinds dit jaar weer onder contract bij het team van Red Bull Racing. Ricciardo is de derde coureur van het team en is dit seizoen bij een handvol Grands Prix aanwezig op het circuit. Ricciardo is blij dat hij weer terug is en droomt hardop van een racezitje bij Red Bull.

Ricciardo groeide jaren terug bij Red Bull uit tot een topcoureur. Hij verliet het team na 2018 en reed daarna een paar jaar voor Renault en een paar jaar voor McLaren. Bijna een jaar gelegen werd zijn contract bij McLaren ontbonden en werd al snel duidelijk dat er geen racezitjes meer beschikbaar waren. Red Bull sloeg toe en trok de Australiër aan als de nieuwe derde coureur.

Ricciardo heeft echter nog geen afscheid genomen van de Formule 1. Hij wil volgend jaar weer op de grid staan en heeft vooral één grote droom. Ricciardo laat aan ESPN weten dat hij heel erg graag weer wil racen voor Red Bull: "Voor mij zou dat echt een sprookje zijn. Eerlijk gezegd zou dat een sprookjeseinde van mijn loopbaan zijn. Maar we moeten het nog maar eventjes gaan afwachten. Ik moet mijzelf misschien iets meer omhoog werken, maar het zou echt weer geweldig zijn."