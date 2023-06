Wolff: Mercedes heeft correlatieproblemen waarschijnlijk opgelost

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zijn team bij de recentelijke Canadese Grand Prix een zeer positief signaal gezien. De correlatieproblemen waar het Duitse merk al sinds de start van de nieuwste generatie F1-auto's last van heeft, zijn per ingang van de race op Circuit Gilles Villeneuve niet meer terug te zien, meent de Oostenrijkse topman.

Het Formule 1-team van Mercedes heeft opnieuw een sterk Grand Prix-weekend achter de rug. Zou George Russell niet tijdens de race zijn uitgevallen, dan had de Duitse renstal naar alle waarschijnlijkheid een P3 en P4-finishplaats kunnen bemachtigen. Een grote stap voor het team, dat sinds de start van de nieuwste generatie F1-auto's met de balans aan het worstelen is geweest.

Mercedes-teambaas Toto Wolff laat na afloop van de race tegenover media weten dat de correlatieproblemen opgelost zijn. "Hetgeen we in de simulaties zien, komt nu overeen met wat de auto op het circuit presteert. Dat is de eerste keer in anderhalf jaar dat we dit weer meemaken", meent Wolff tegenover Motorsport-total.

"Desondanks moet je je altijd nederig opstellen. Alonso in de Aston Martin blijft een dreiging voor ons, en Max (Verstappen) is nog sterker en rijdt ver vooraan. Het gaat er niet om dat we nu derde of vierde worden, het gaat er simpelweg om dat we blijven leren, zodat we op een bepaald moment weer om de overwinningen kunnen vechten", sluit Wolff af.