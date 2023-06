Brundle over de indruk: "Enige uitdaging voor Verstappen was een vogel"

Max Verstappen maakte afgelopen weekend indruk met zijn zege in de Canadese Grand Prix. De regerend wereldkampioen reed bij de start zeer simpel weg bij de concurrentie en gaf de leiding daarna niet meer uit handen. Volgens Martin Brundle was een vogel Verstappens enige tegenstander is de race.

Verstappen startte de race in Montreal vanaf de pole position en reed daarna vrij makkelijk weg bij de concurrentie. Alhoewel het gat niet zo groot was als voorheen, stond Verstappen niet onder druk van de concurrentie. Tijdens de race raakte Verstappen wel een vogel en ging hij iets te hard over een kerbstone waardoor hij bijna het bewustzijn verloor.

Verstappen kon er tot verbazing van Martin Brundle wel om lachen. De Nederlander reed de race uit met de dode vogel in zijn brake duct en Brundle spreekt zijn bewondering uit in zijn Sky Sports-column: "De enige echte uitdaging voor Verstappen was de onfortuinlijke vogel die hij raakte en daarna vast kwam te zitten in de brake duct of de cooling duct. Hij maakte ook nog een pijnlijke trip over een kerb, waar George Russell eerder crashte, en daarover giechelde hij over de boordradio dat hij bijna bewusteloos raakte. Hij presteert geweldig en alles valt goed voor hem."