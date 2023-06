Verstappen deed rustig aan: "Dan neem je niet teveel risico's"

Max Verstappen won afgelopen weekend de Canadese Grand Prix op een machtige wijze. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur leidde de race van start tot finish en leek zelfs rustig aan te kunnen doen. Verstappen kan wel lachen om die bewering en geeft aan dat dit niet helemaal klopt.

Verstappen kende een goede start waarna hij probeerde weg te rijden bij de concurrentie. Hij kon niet zo'n groot gat slaan als in eerdere races, maar de zege kwam op geen enkel moment echt in gevaar. Ook na de Safety Car-fase en de pitstops behield Verstappen de leiding. Vervolgens reed hij met speels gemak de race uit en mocht hij wederom het hoogste treetje van het podium betreden.

Pushen

Verstappens race oogde zeer relaxt en het leek er soms dan ook op dat hij rustig aan deed. Verstappen zelf kan daar in gesprek met de internationale media wel om lachen: "Dat vroeg Fernando ook al! Het is lastig te zeggen, want normaal gesproken draait alles om bandenmanagement. Deze zondag ging het meer om het pushen, maar de rondetijden fluctueerden best veel. Je kon niet altijd tot de limiet pushen omdat je niet wist wat je kon verwachten."

Banden

Verstappen merkte wel een verschil met de banden. Dit zorgde ervoor dat hij niet altijd vol uit kon gaan op het Circuit Gilles Villeneuve. "Op de harde compound was het nog een beetje lastig, maar op de mediums kon ik het gat wat vergroten. Als je merkt dat er dan nog maar 10,15 rondjes te gaan zijn en je een mooie voorsprong hebt, dan neem je niet teveel risico's. Echt vol pushen is het niet, maar je kan niet teveel achterover leunen, dan verlies je namelijk temperatuur in je banden. Het ligt dus in het midden."