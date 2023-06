Wolff ontkent opvallende Mick Schumacher-geruchten

Mercedes-teambaas Toto Wolff is zeer tevreden over het werk van zijn reservecoureur Mick Schumacher. Wolff zou zelfs zo tevreden zijn over Schumacher dat hij hem heeft aangeboden bij het team van Williams als vervanger van Logan Sargeant. Wolff ontkent deze verhalen, maar is wel zeer enthousiast over Schumacher.

Schumacher kreeg eind vorig seizoen geen nieuw contract bij Haas waarna Mercedes hem vastlegde als reservecoureur. Wolf zou zo tevreden over hem zijn, dat hij op zoek ging naar een zitje. Hij zou volgens meerdere geruchten Schumacher hebben aangeboden bij het team van Williams. Hier zou de Duitser dan de teleurstellende debutant Logan Sargeant kunnen gaan vervangen. De Amerikaan is momenteel nog puntloos.

Zelf bepalen

De geruchten gaan al eventjes rond, maar volgens Wolff is het allemaal onzin. Hij ontkent echter niet dat hij gecharmeerd is van Schumacher. In gesprek met Speed Week spreekt Wolff zich uit: "Ik denk dat iedereen die hem wil vastleggen op zoek is naar een goede coureur. Uiteindelijk moeten de andere teams zelf bepalen welke coureurs ze willen vastleggen. Ik kan niet tegen de teams waarmee wij samenwerken zeggen dat ze onze reservecoureur moeten aannemen. Maar, ik denk eerlijk gezegd wel dat ze nu iets missen."

Voordeel

Wolff ziet dat Schumacher een belangrijke rol heeft binnen het team van Mercedes. De Oostenrijkse teambaas is zeer lovend over zijn derde coureur: "We hebben nu nog een volwassen, succesvolle en ervaren coureur bij het team. Bij een aantal Europese races is het een enorm voordeel dat er iemand is die op vrijdag in de sim kan zitten en de data kan verwerken op zaterdag. Als één van onze coureur ziek wordt, hebben we een geweldige vervanger. Alhoewel ik blij ben met de huidige situatie, zou ik Mick graag zien racen."