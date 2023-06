Vasseur kondigt vergadering aan over kwalificatiedrama Leclerc

Het team van Ferrari kende in Canada wederom een teleurstellend raceweekend. In de kwalificatie ging de strategie bij Charles Leclerc volledig verkeerd. Hij werd in Q2 op de verkeerde banden de baan opgestuurd waardoor hij in die sessie afviel. Hij was woedend en teambaas Frédéric Vasseur geeft aan dat er voor vandaag een extra overleg gepland staat.

De kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve werd verreden onder natte omstandigheden. In Q2 droogde de baan snel op en kozen veel coureurs voor de softs. Leclerc wilde dat ook doen, maar Ferrari weigerde dat en liet hem een banker lap rijden op de inters. Daarna kwam hij wel naar buiten op de softs, maar op dat momenten was het weer aan het regenen. Hierdoor kon hij geen snellere ronde noteren en viel hij af.

Leclerc reageerde woedend over de boordradio en bij Ferrari kregen ze die emoties ook mee. Teambaas Frédéric Vasseur geeft aan dat Leclerc later rustiger was, maar dat men de strategie wel gaat bespreken. Bij Motorsport.com was Vasseur duidelijk: "We moeten het onderzoeken. Dinsdag bespreken we de boel. Zijn opmerkingen kunnen altijd beter. Het is wel zo dat de eerste indruk niet altijd de beste is. We hebben een goed gesprek gehad met Charles en hem een globaal beeld gegeven van wat er gebeurde. Daarna was hij veel rustiger."