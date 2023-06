Newey eerlijk over toekomst: "Realistisch gezien zijn we aan het aftellen"

Max Verstappen schonk Red Bull Racing gisteren de honderdste zege uit de geschiedenis van het team. Red Bull reageerde zeer enthousiast op de zege van Verstappen en dat gold ook voor Adrian Newey. De Britse topontwerper mocht mee van het podium, maar gaf aan dat zijn loopbaan op een dag wel ten einde zal komen.

Newey staat bekend als één van de beste mensen in zijn vak. De Britse ontwerper is verantwoordelijk voor de kampioenswagens van Sebastian Vettel en Verstappen. Hij tekende alle auto's waarmee Red Bull wist te winnen en het was dan ook niet vreemd dat Newey mee mocht naar het podium op het Circuit Gilles Villeneuve.

Bonus

Newey reageerde na afloop zeer trots op het resultaat van zijn team. De zege van Verstappen kon rekenen op veel lovende woorden, ook van Newey. In gesprek met Sky Sports keek hij terug op zijn verhaal bij Red Bull: "Dit is echt heel erg speciaal. Het is een geweldig avontuur. Het was altijd mijn droom om een engineer te zijn in de autosport. Toen ik mijn eerste baantje en salaris kreeg, was dat het grote moment. De rest is eigenlijk een soort bonus."

Einde

Newey bezorgde Red Bull in de afgelopen jaren titels, zeges en veel vreugde. De Brit kan dat niet voor eeuwig doen. Newey beseft zich dat het einde van zijn loopbaan nabij is: "Ik heb het geluk dat ik doe wat ik altijd al wilde doen. Ik geniet van mijn werk, ik ben er echt dol op. Maar mijn loopbaan kan niet voor altijd doorgaan. Zolang het team het wil en ik ervan geniet, werk ik door. Realistisch gezien zijn we aan het aftellen. Ik wel alleen niet wanneer het zover is."