Dode vogel zat vast in brake duct Verstappen

Max Verstappen schreef gisteren de Canadese Grand Prix met veel gemak op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kende niet veel problemen, maar raakte wel een vogel tijdens de race. Teambaas Christian Horner schrok zich een hoedje en gaf aan dat de vogel vast zat in de brake duct van Verstappen.

Verstappen reed bij de start vrij simpel weg bij de concurrentie. De Nederlandse coureur begon aan het opbouwen van zijn wedstrijd, maar meldde zich redelijk paniekerig op de boordradio. Hij merkte op dat hij waarschijnlijk een vogel had geraakt, Red Bull reageerde zeer kalm. De vogel overleefde het incident niet en kwam vast te zitten in brake ducts van de Red Bull-bolide.

Red Bull-teambaas Christian Horner schrok zich een hoedje van het moment en vreesde dat er iets zou gaan gebeuren. Horner was blij dat Verstappen zijn problemen met de banden goed onder controle kreeg. De vogel baarde hem echter veel meer zorgen en Horner wordt geciteerd door Motorsportweek: "Het grootste moment van Max was dat hij een vogel raakte. De halve race zat dat beest vast achter de brake duct rechtsvoor. Maar verder reed hij een enorm controleerde race. En ja, de overblijfselen van de vogel zaten helemaal vast in de brake duct."