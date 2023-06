Verstappen had het zwaar: "Normaal zijn we daar juist heel goed mee"

Max Verstappen won in Canada wederom op een zeer eenvoudige wijze de race. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur liep weer verder uit in het wereldkampioenschap en behaalde twee grote mijlpalen. Verstappen zelf was na afloop vooral opgelucht en deelde dat hij worstelde met zijn banden op het Circuit Gilles Villeneuve.

Verstappen startte de Canadese Grand Prix op de pole position en behield de leidende positie bij de start van de wedstrijd. Ook na de Safety Car-fase en de pitstops behield Verstappen 'gewoon' de leiding in de race. De zege kwam eigenlijk op geen enkel moment in gevaar, maar bij Red Bull en Verstappen zagen ze dat iets anders.

Banden

Na afloop van zijn zegetocht meldde Verstappen zich bij de internationale media om te praten over zijn wedstrijd. Daar benadrukte hij nog maar eens dat zijn banden hem kopzorgen bezorgden. In gesprek met Viaplay legt hij het uit: "We moeten het normaal gesproken hebben van de bandenslijtage en normaal zijn we heel erg goed met de banden. Vandaag werkte dat juist tegen ons, want als de banden te koud zijn, dan wil je een auto die agressief is op de banden. Wij zijn dat niet, maar uiteindelijk winnen we toch nog met negen seconden verschil. Dan doen je nog steeds iets goed."

Mijlpalen

Verstappen evenaarde met zijn zege in Canada ook nog het zegetotaal van de legendarische Ayrton Senna en het was ook de honderdste zege voor Red Bull. Verstappen vond het leuke feitjes, maar wordt er niet nog blijer van: "Het is altijd fijn als zoiets gebeurt, maar ik ben er eigenlijk totaal niet mee bezig. Ik wil gewoon blijven winnen. Hopelijk win ik dit jaar nog veel meer races."