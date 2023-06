Alonso toch tevreden met P2: "Wilde de Red Bulls eigenlijk uitdagen"

Fernando Alonso mocht vandaag wederom naar het podium. In Canada kwam de Spaanse tweevoudig wereldkampioen als tweede over de streep achter de Red Bull van Max Verstappen. Alonso had op meer gehoopt, maar genoot wel van het duel met zijn Mercedes-rivaal Lewis Hamilton.

Alonso startte de race op de tweede plaats en had voorafgaand de Grand Prix al aangekondigd dat hij de aanval wilde openen op de Red Bull van Verstappen. Bij de start werd hij echter voorbij gestoken door de Mercedes van Hamilton. Hij wist de Brit weer in te halen, maar kon daarna op geen enkel moment de degens kruisen met Verstappen.

Na afloop van de race was de glimlach wel groot bij de Spanjaard. Hij had genoten en was alsnog blij met zijn resultaat op het Circuit Gilles Villeneuve. In gesprek met interviewer van dienst Jenson Button sprak hij zich uit: "We hadden de hoop om het gevecht aan te kunnen gaan met de Red Bulls. Bij de start verloren we echter een plekje aan Lewis en moesten we echt de strijd aangaan met Mercedes. Lewis was echt de hele race vol aan het pushen dus ik kon niet lekker gaan relaxen. Het was wel een heerlijk duel."