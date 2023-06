Verstappen trots op recordzege: "Dit had ik nooit verwacht"

Max Verstappen liet in Canada weer eens zien waarom hij de leiding in het kampioenschap zo stevig in handen heeft. Hij startte de race op de pole position en zijn leidende positie kwam daarna op geen enkel moment echt in gevaar. Hij won weer en sprak na afloop zijn vreugde uit.

Verstappen evenaarde met zijn zege in Canada de legendarische Ayrton Senna. Hij bereikte ook nog een andere mijlpaal, won namelijk de honderdste Grand Prix voor Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse renstal was men dan ook zeer trots op het resultaat van Verstappen en het record van het team. Verstappen zelf lachte zijn tanden bloot.

Opgelucht

Na de knuffels met zijn team meldde Verstappen zich bij de microfoon van interviewer van dienst Jenson Button. In gesprek met de Brit gaf Verstappen aan dat de zege niet zo simpel was: "Op dit moment ben ik vooral heel erg blij. Het ging niet helemaal op de gewenste manier, want we kregen de banden niet helemaal in het gewenste window. Het was heel erg koud vergeleken met vrijdag. Dat ik de honderdste race voor Red Bull mag winnen, is geweldig."

Records

Het evenaren van Senna en het behalen van de mijlpaal voor Red Bull zorgde voor emoties bij Verstappen. De Nederlandse coureur gaf aan dat hij hier niet van had durven dromen: "Dit is geweldig! Ik had echt helemaal niet verwacht dat ik deze cijfers zou behalen. Vandaag ging het verder ook geweldig trouwens. Ik had wel iets anders verwacht, maar het was gewoon heel erg moeilijk om grip te vinden."