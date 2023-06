Verstappen heeft geen medelijden met Perez: "Ik zou niet blij zijn"

Max Verstappen start de Canadese Grand Prix van vandaag vanaf de pole position. In de chaotische en kletsnatte kwalificatie hield Verstappen zijn hoofd koel en redde hij de eer voor Red Bull Racing. Sergio Perez viel immers af in het tweede kwalificatiegedeelte en hij kan ook niet op steun van Verstappen rekenen.

Perez ging volledig de mist in met de bandenkeuze in Q2. Veel coureurs kozen voor slicks, maar Perez en zijn team maakte de verkeerde keuze. Het begon weer te regenen waardoor de slicks niet langer nuttig waren en Perez zich over de baan moest worstelen. Hij kon geen snellere tijd meer noteren en bereikte voor het derde raceweekend op rij Q3 niet.

Niet mee bezig

Verstappen hield de Red Bull-eer hoog en liet zijn manschappen juichen. De Nederlander zag Perez worstelen en was tegenover de internationale media genadeloos: "Als ik er niet was geweest vandaag, dan het het er voor Red Bull heel anders uitgezien. Zo kan je het ook zien. Ik zou niet blij zijn als ik Q3 drie keer op rij niet zou bereiken. Ik ben er verder ook niet mee bezig. Ik heb het al druk genoeg met alles aan mijn kant van de garage op orde te krijgen. Daar besteed ik ook al mijn aandacht aan."

Sfeer

De tegenvallende prestaties van Perez zorgen hoogstwaarschijnlijk voor spanning aan zijn kant van de garage. Verstappen merkt hier niets van: "Weet ik veel. Het team moet daar mee bezig zijn, maar dat moet je aan hen vragen. Ik was vrijdag druk bezig om de auto beter te maken, dus dan ga ik hier niet over nadenken. Nu ook niet. Ik ga nu lekker terug, drink een Red Bull, ga naar een meeting, naar het hotel, lekker douchen en dan vind ik het best. Het is mijn probleem niet."