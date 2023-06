Hülkenberg moet vrezen na mogelijke rode vlag-overtreding

Nico Hülkenberg kwalificeerde zich vandaag verrassend op de tweede plaats. De Duitser is echter nog lang niet zeker van die startplaats. Zojuist is bekend geworden dat hij zich bij de stewards moet melden omdat hij zich mogelijk niet aan de regels tijdens de rode vlag heeft gehouden.

De stewards melden dat hij in Q3 tijdens de rode vlag zich mogelijk niet aan de door de FIA vastgestelde rondetijd heeft gehouden. Als hij zich hieraan schuldig heeft gemaakt, komt zijn tweede startplek in gevaar. Hij is zeker niet de enige coureur die zich bij de stewards moet melden, dus de straf kan nog wel eventjes op zich laten wachten.