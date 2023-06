Balende Perez zoekt naar antwoorden: "Toen ging het nog harder regenen"

Voor het derde raceweekend op rij bereikte Sergio Perez het derde kwalificatiegedeelte niet. De Mexicaan noteerde in de kwalificatie in Canada slechts de twaalfde tijd. Hij ging in Q2 de mist in met de bandenkeuze waardoor hij zich niet meer kon verbeteren. Hij reageerde na afloop enorm teleurgesteld.

Perez crashte in Monaco, ging de mist in in Barcelona en maakte vandaag dus weer een fout met de bandenkeuze in de slotfase van het tweede gedeelte van de kwalificatie. Hierdoor kon hij zich niet meer verbeteren op een baan die door de regen steeds natter en natter werd. De twaalfde tijd was niet waarop hij had gehoopt en was zeker niet naar wens van zijn team Red Bull.

Loterij

Perez zocht na afloop van de kwalificatie naar antwoorden. De Mexicaan gaf toe dat hij aan het worstelen was met zijn banden op de moeilijke en natte baan. Bij Sky Sports sprak hij zich uit: "Toen we kozen voor de slicks was de track position niet bepaald goed. We kwamen een half rondje te laat naar buiten. Toen we de banden eenmaal op temperatuur hadden gekregen, konden we niet meer doorgaan. We hadden zeker de top drie kunnen bereiken. Met deze omstandigheden was het echt een loterij om Q3 te bereiken."

Regen

Perez en zijn team keken naar het gedrag van andere teams op het moment dat ze zelf een keuze moesten maken. De Mexicaanse coureur legt het uit: "We zagen dat anderen het niet voor elkaar kregen om die tweede ronde te rijden op het moment dat de banden op hun best waren. Het was dus heel erg tricky voor ons. In de tweede ronde gingen de dingen beter. Het ging wel harder regenen dus toen kozen we voor de inters, maar toen ging het nog harder regenen."