Alonso gaat aanvallen: "Kans om Red Bull onder druk te zetten"

Fernando Alonso mag de Canadese Grand Prix morgen vanaf de tweede startrij starten. De Spaanse Aston Martin-coureur reed de derde tijd achter Max Verstappen en de verrassende Nico Hülkenberg. Alonso was in zijn nopjes en denkt dat hij Red Bull en Verstappen kan gaan uitdagen.

Alonso reed een vrijwel foutloze kwalificatie in Montreal. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen vocht de gehele sessie mee voor de snelste tijden en had in Q3 pech met de door Oscar Piastri veroorzaakte rode vlag. Door de harde regen konden de coureurs niet meer sneller gaan en Alonso trok al snel zijn conclusies. Hij kleedde zich snel om en zwaaide naar het publiek.

Na zijn snelle verkleedpartij verscheen hij alweer in de mixed zone voor de top drie in de pitlane. De Spanjaard is positief over de race en legde dat uit aan interviewster van dienst Danica Patrick: "Ik denk wel dat we morgen de kans krijgen om Red Bull onder druk te gaan zetten. Ik denk dat ze het tot nu toe heel erg makkelijk hebben gehad. Morgen moeten ze hopelijk veel harder gaan pushen. Ik hoop dat ik zo'n twee seconde achter ze kan gaan zitten!"