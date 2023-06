Hülkenberg jubelt: "Ik ben heel erg blij"

De grootste verrassing van de kwalificatie in Canada? Nico Hülkenberg. De Duitse Haas-coureur timede zijn run in Q3 zeer goed en start de Grand Prix morgen vanaf de tweede plaats. De vreugde bij Haas was groot en Hülkenberg sprak na afloop van een bizarre kwalificatie.

Hülkenberg bereikte de derde kwalificatiesessie door te profiteren van problemen van toppers in eerdere sessies. De Duitser zette in Q3 vlak voor de rode vlag zijn tijd neer. Door de rode vlag kon Fernando Alonso zijn tijd niet neerzetten en door de harde regen kon niemand meer een betere tijd noteren. Voor het eerst sinds Brazilië 2010 start Hülkenberg nu weer vanaf de eerste startrij.

Na afloop was de ervaren Duitser zeer trots op zijn huidige resultaat. Hij mocht zich melden bij de interviewster van dienst Danica Patrick om te praten over de kwalificatie: "Het was echt een wilde kwalificatie! Het was echt crazy! De veranderende omstandigheden zijn altijd al moeilijk, vooral hier met de muren, de snelheden en de exits. Dan weer van de slicks, naar de regenbanden. Het ging allemaal goed. Het team deed het geweldig, ik ben heel erg blij!"