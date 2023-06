'Leclerc wisselt van helm na klacht familie Villeneuve over eerbetoon-design'

Charles Leclerc deelde voorafgaand het weekend vol trots dat hij dit weekend Gilles Villeneuve zou gaan eren met een speciaal helmdesign. In de eerste en tweede vrije training reed hij met deze helm, maar tijdens de derde vrije training koos hij weer voor zijn oude design. De familie Villeneuve zou niet blij zijn met het eerbetoon.

De helm van Leclerc was overduidelijk gebaseerd op het design van de legendarische Villeneuve, de naamgever van het circuit in Montreal. Maar tijdens de derde vrije training had Leclerc het design alweer vaarwel gezegd, volgens Sky Sports-verslaggever komt dit door een klacht vanuit de familie Villeneuve. Kravitz meldde dat de familie geen toestemming had gegeven en hij gaf aan dat ze waarschijnlijk niet blij waren met het Ferrari-embleem en de sponsorstickers op de helm.

Volgens Kravitz reageerden Ferrari en Leclerc begripvol op de klachten van de familie Villeneuve. De verslaggever meldt dat Ferrari zei dat het een goedbedoeld eerbetoon was en dat het niet de bedoeling was om het helmdesign te gebruiken als een soort uithangboord voor de sponsors. Ferrari reageerde door het design niet meer te gebruiken tijdens het vervolg van het raceweekend op het Circuit Gilles Villeneuve.