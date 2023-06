Balende Ocon kan vandaag niet profiteren van bijzondere bandenregel

Esteban Ocon kende gisteren een tegenvallende tweede vrije training in Canada. De Franse Alpine-coureur moest zijn auto van het team naast de baan parkeren en moest toekijken hoe zijn rivalen rustig verder konden gaan met de sessie. Hij baalt, ook omdat hij niet kon profiteren van een opvallende bandenregel.

Aan het einde van de tweede vrije training kwamen veel coureurs de baan op, op inters. Alhoewel de regen nog niet was gearriveerd, reden onder andere de Red Bulls en de Mercedessen wel rond op de regenbanden met de groene wang. Volgens het reglement hebben coureurs tijdens een raceweekend de beschikking over vier setjes inters. Alle coureurs die tijdens VT1 of VT2 hebben gereden op inters, krijgen volgens de regels een extra setje van deze band.

Aangezien het vandaag gaat regenen en de coureurs niet pushte op de inters, kunnen ze van deze regel gaan profiteren. Het maakte namelijk niet uit of ze deze vrijdagse runs hebben afgelegd in de regen of niet. Ocon kon dat iet doen en hij baalt daar van. Bij RaceFans spreekt hij zich uit: "We beginnen de dag met een achterstand. We hebben niet dat extra setje inters die anderen wel hebben gekregen. Ik kan in VT3 dus waarschijnlijk veel minder rijden dan andere coureurs."