Russell in de war: "Het was een vreemde dag"

De vrijdag in Canada verliep zeer rommelig. De eerste vrije training werd afgebroken vanwege problemen met de camerasystemen en de tweede vrije training was zeer chaotisch. Mercedes sloot de dag met een 1-2tje af, maar George Russell had niet het idee dat hij veel had geleerd van de dag.

De eerste vrije training was voor geen enkel team leerzaam. De stewards zagen dat de teams mogelijk veel tracktime te kort zouden komen en besloten de tweede vrije training met een half uur te verlengen. In deze extra lange vrije training werd de snelste tijd genoteerd door Lewis Hamilton, zijn Mercedes-teamgenoot George Russell werd tweede.

Russell reed dertig rondjes en kwam uiteindelijk 0,027 seconden te kort op de snelste tijd van zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Russell wist na afloop in gesprek met F1 TV nou niet precies wat hij had geleerd in de tweede vrije training: "Het was een vreemde dag. Het was een redelijk productieve sessie, maar ik denk dat vrijwel niemand iets heeft aan de tijden van vandaag. Wij reden onze low fuel rondjes aan het einde van de sessie op het moment dat de baan al veel sneller was. De baan was ook heel erg hobbelig."