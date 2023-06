Verstappen niet tevreden: "Auto gaat niet goed over de kerbs"

Max Verstappen sloot de vrijdag in Montreal af met de zesde tijd in de tweede vrije training. Op een chaotische dag met drama, opvallende zaken en uiteindelijk ook regen kon Verstappen veel rondjes rijden in VT2. Na afloop van de training was hij niet helemaal tevreden.

Verstappen en zijn collega's werden in de eerste vrije training gehinderd door falende camerasystemen. De training lag na een vroeg rode vlag zeer lang stil en werd door de problemen uiteindelijk niet hervat. Verstappen kwam in de tweede vrije training, die was verlengd met een half uur, direct de baan op. Hij noteerde zijn snelle tijd vroeg in de sessie waarna vijf coureurs sneller waren.

Finetunen

Verstappen was na afloop redelijk tevreden met zijn dag op het Circuit Gilles Villeneuve. Hij vindt wel dat er nog iets moet gebeuren en spreekt zich uit bij Verstappen.com: "Het was geen normale vrijdag omdat we eigenlijk niet hebben gereden in VT1. Dat was voor iedereen hetzelfde natuurlijk. Gelukkig hebben we in de tweede training onze ronden kunnen rijden. Ik denk dat we nog werk voor de boeg hebben, want de auto is nu nog niet echt goed over de kerbs. Het gaat niet slecht, mar we moeten nog wat afstellingen finetunen."

Regen

Verstappen gaf na afloop eerlijk toe dat het geen makkelijke dag was op het Canadese circuit. Hij zal er echter niet wakker van gaan liggen: "Het was een wat lastige sessie, maar soms heb je van die dagen. We weten wat de minder sterke punten zijn van onze auto en de kerbs die hier liggen, passen niet bij ons. Dat proberen we voor morgen te verbeteren. Het lijkt erop dat het zaterdag gaat regenen, dus dat kan een interessante kwalificatie opleveren. Zondag is het waarschijnlijk droog."