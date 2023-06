Wolff steunt bekritiseerde stewards: "Ze staan onder grote druk"

Haas-teambaas Günther Steiner kreeg twee weken geleden in Spanje een reprimande van de stewards naar aanleiding van een moment tijdens een persconferentie. De Italiaan had zich kritisch uitgelaten over de stewards en daar was men niet blij mee. Mercedes-teambaas doet in Canada een oproep om het systeem van de FIA te blijven steunen.

Steiner reageerde in Spanje op een straf van zijn coureur Nico Hülkenberg. Steiner was het niet eens met de manier waarop de stewards te werk gingen. Hij pleitte voor een ander systeem met professionele stewards, zoals ook het geval is in andere sporten. Steiner bood later zijn excuses aan en accepteerde de reprimande van de stewards. Toch kreeg hij ook veel bijval.

Mercedes-teambaas Toto Wolff roept juist op om de systemen van de stewards en de FIA meer te steunen. Wolff, die in 2021 regelmatig in de clinch lag met de wedstrijdleiding, sprak zich uit bij de internationale media: "Ik heb nooit mijn twijfels gehad over het systeem, ik twijfelde over personen. Als steward en wedstrijdleider sta je onder een enorme druk. Waarschijnlijk is er bij elke beslissing die je neemt wel iemand die het steunt en iemand die het er niet mee eens is. Ik denk dat ze gewoon hun best doen en we moeten de FIA steunen waar wij dan kunnen."