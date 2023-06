Red Bull weigert Nordschleife-run Verstappen

Het team van Red Bull Racing maakte eerder deze week bekend dat naast Daniel Ricciardo, ook Sebastian Vettel in september in actie komt tijdens een speciaal event op de Nürburgring. Max Verstappen wilde ook graag rijden, maar Helmut Marko heeft daar een stokje voor gestoken.

Tijdens het weekend van de 12 uur van de Nürburgring organiseert Red Bull de zogenaamde 'Formula Nürburgring'. Tijdens dit event komen Vettel en Ricciardo in actie in Formule 1-wagens op de legendarische Nordschleife. Vettel zal zijn kampioenswagen uit 2011 gaan besturen en maakt dus een comeback in de Red Bull-kleuren. Veel mensen hoopten ook op een run van Verstappen, maar dat gaat niet gebeuren.

Snelste ronde

In Canada maakte Verstappen bekend dat hij niet mag deelnemen van Red Bull. De competitieve Verstappen kan er wel om lachen en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik had het graag willen doen, maar het mocht niet van Helmut! Hij weet natuurlijk ook wel dat ik de limiet ga opzoeken. Ik was absoluut voor het ronderecord gegaan, maar goed dan heb je wel goede banden nodig in plaats van demobanden. Dat mag natuurlijk weer niet."

Riskant

De Nordschleife staat bekend als een gevaarlijk circuit en Red Bull wil dan ook geen risico's nemen met hun kopman. Verstappen haalt hier zijn schouders over op: "Het is ook riskant om op het circuit van Montreal te rijden. Het ligt er maar net aan hoe je een muur of de vangrail raakt. Dat is normaal gesproken natuurlijk nooit het plan, maar hopelijk kan ik ooit nog een keertje op de Nordschleife gaan rijden."