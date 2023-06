Twijfels over dominantie Red Bull: "Dan wordt het een probleem"

Red Bull Racing en Max Verstappen heersen momenteel in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft tot nu toe alle Grands Prix in 2023 gewonnen en niet iedereen is daar even blij mee. Johnny Herbert begrijpt deze kritiek en wijst naar de nieuwe Amerikaanse markt en de huidige voorspelbaarheid.

Red Bull is dit seizoen vooralsnog veel sneller dan de concurrentie van Mercedes, Aston Martin en Ferrari. De Oostenrijkse renstal domineert en bij de start van de races is het vaak al duidelijk wie er gaat winnen. De dominantie van Verstappen en Red Bull valt dan ook niet bij iedereen even goed in de smaak. In de sport is echter niemand een voorstander van het kunstmatig afremmen van het snelste team.

Oud-coureur en huidige analist Johnny Herbert begrijpt de kritiek wel. De Britse oud-coureur denkt dat het voor problemen voor de kijkcijfers kan gaan zorgen. Herbert deelt zijn mening met OLBG: "Het Netflix-publiek en Amerika zijn binnengekomen op het moment dat we een paar seizoenen hadden waarbij er gevechten waren tussen meerdere teams. Ferrari deed vorig jaar mee, maar dat is nu niet meer het geval. Dit jaar controleert Red Bull alles. Als mensen de tv uitzetten vanwege de voorspelbaarheid, dan kan de dominantie van Red Bull een probleem zijn."