Tost heeft aanbod op zak: "Ben dat nu aan het overwegen"

Het team van AlphaTauri heeft vanaf volgend jaar een nieuwe teambaas. Eerder dit jaar werd bekend dat Franz Tost het team gaat verlaten en wordt vervangen door Laurent Mekies en Peter Bayer. Tost gaat genieten van zijn vrije tijd, maar geeft aan dat hij toch nog een interessant aanbod heeft gekregen.

Tost is al zeer lang betrokken bij het zusterteam van Red Bull Racing. De Oostenrijker speelt een belangrijke rol binnen de organisatie en bij de ontwikkeling van de talenten van Red Bull. Toch gaat hij het team nu verlaten, maar dat betekent niet dat Red Bull hem is vergeten. De Oostenrijkse renstal is Tost dankbaar en wil hem eigenlijk ook niet kwijt.

Tost laat namelijk weten dat hij een aanbod heeft ontvangen voor de komende jaren. Hij geeft wel aan dat hij vindt dat het tijd is om zijn taken over te dragen aan een nieuwe generatie. In gesprek met de Oostenrijkse krant Osterreich laat Tost wel weten dat hij nog een aanbod op zak heeft: "Ik ben blij dat ik in de winter eindelijk weer kan gaan skiën. Ik kreeg daarna ook nog een aanbod om aan te blijven als consultant voor de komende twee jaar. Ik ben dat nu aan het overwegen."