Domenicali benadrukt goede band met Verstappen: "Dan leg ik hem dat uit"

Max Verstappen was eerder dit jaar zeer kritisch op een aantal nieuwe plannen van de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is immers geen fan van het nieuwe sprintformat en de andere plannen van de sport. Formule 1 CEO Stefano Domenicali geeft echter aan dat zijn band met Verstappen zeer goed is.

Verstappen liet zich voorafgaand het Azerbeidzjaanse Grand Prix-weekend zeer kritisch uit over het nieuwe sprintformat. Verder was de Nederlandse regerend wereldkampioen ook kritisch op de manier waarop de hoge heren de toekomst van de sport willen invullen. Verstappen gaf zelfs aan dat hij over zijn toekomst in de Formule 1 gaat twijfelen als er teveel veranderingen worden doorgevoerd.

Goede band

Formule 1 CEO Stefano Domenicali geeft aan dat zijn band met Verstappen zeer goed is. De Italiaan is zeer lovend over Verstappen en geeft in de podcast Beyond the Grid aan dat de Nederlander geen lastig karakter heeft: "Nee, echt niet. Mensen hebben een kort geheugen, je hebt het dan namelijk helemaal niet over zijn persoonlijkheid. Ik heb een enorm goede relatie met Max. We spreken elkaar regelmatig en ik ga mij dan ook niet bemoeien met zijn toekomstplannen."

Beslissingen

Zijn goede band met Verstappen vormt echter geen hindernis bij het nemen van belangrijke beslissingen. Domenicali geeft aan dat hij zich door niemand onder druk wil laten zetten: "Je kan wel en andere mening hebben, maar ik heb uiteindelijk de verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen voor het grote plaatje. Als ik een keuze moet maken waar de sport van kan profiteren, maar waar Max het niet mee eens is, dan ga ik dat aan hem uitleggen."