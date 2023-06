Drugovich werkt speciale testdag af op Red Bull Ring

Regerend Formule 2-kampioen Felipe Drugovich functioneert dit seizoen als de reservecoureur van het team van Aston Martin. De Braziliaanse coureur rijdt dus geen races en staat veelvuldig in de pitbox van het team. Toch komt hij deze week in actie tijdens een speciale test.

Aston Martin laat weten dat Drugovich deze week een speciale test afwerkt op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg. Drugovich werkt de testdagen af in een verouderde bolide en kan op die manier veel meters maken en ervaring op doen. Volgens Aston Martin is de test onderdeel van het zogenaamde Driver Development Programme, het team laat weten dat er wordt gewerkt aan zijn vaardigheden op en naast de baan.

Building his F1 experience. 馃挭



AMF1 Team’s Reserve and Development Driver @FelipeDrugovich is back behind the wheel of an #F1 car in Spielberg this week, as he continues his Driver Development Programme, honing his skills both in and out of the cockpit. pic.twitter.com/dIumCS6B9I