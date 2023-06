Newey verwacht grote verschillen in 2026

Het team van Red Bull Racing is momenteel zeer dominant in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft een grote voorsprong op de concurrentie, maar men wil zich nog niet helemaal rijk rekenen. Adrian Newey denkt dat de verschillen in 2026 nog groter kunnen zijn als er nieuwe motorreglementen gaan gelden in de sport.

Red Bull heeft een grote voorsprong op de teams van Mercedes, Ferrari en Aston Martin. In de kwalificaties kunnen de teams Red Bull nog aardig bijhouden, maar in de races zijn de verschillen veel groter. De verschillen zijn zelfs zo groot dat Max Verstappen en Sergio Perez tot nu toe alle Grands Prix hebben gewonnen. Verstappens voorsprong in de tussenstand is dan ook vrij fors.

Risico

Red Bull-ontwerper Adrian Newey denkt dat de verschillen in 2026 nog groter kunnen worden. In dat jaar gaan er immers nieuwe motorreglementen gelden. In gesprek met Sky Italia legt Newey uit dat de verschillen momenteel worden veroorzaakt door de aerodynamica: "Het grootste risico is het nieuwe motorreglement van 2026. Als de Power Units veel van elkaar verschillen, dan duurt het eventjes voordat het gat kan worden gedicht. Bij het chassis kan je sneller reageren."

Mercedes

Newey is van mening dat de geschiedenis zich kan gaan herhalen. De Britse topontwerper van Red Bull wijst naar het seizoen 2014: "Toen de regels voor het hybridetijdperk werden geïntroduceerd, waren de verschillen best wel groot. Mercedes had toen fantastisch werk geleverd met de Power Units en de andere teams lagen toen ver achter vanwege meerdere redenen."