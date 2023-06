Magnussen hoopt op contractverlenging bij Haas: "Zit nu op een goede plek"

Kevin Magnussen is alweer bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 sinds zijn terugkomst, en hoopt nog vele jaren in de koningsklasse aanwezig te kunnen blijven.

Bij het begin van het 2022-seizoen van de Formule 1 maakte Kevin Magnussen zijn comeback. De Deense coureur werd eind 2020 door het team van Haas de deur gewezen, maar kreeg twee jaar later een tweede kans aangeboden. Dit seizoen zit Magnussen naast Nico Hulkenberg, en hoopt hij op een contractverlenging voor de komende jaren.

"Ik zit nu op een goede plek. Ik heb een goed team om mij heen en krijg vaak de kans om mij naar voren te vechten. Ik heb veel kansen met Haas gehad, en ik verwacht dat het team een goede toekomst te wachten staat. Ik hoop dat ik daar deel van uit mag maken zodat ik de successen van het harde werken kan proeven."

Aankomend weekend heeft Magnussen zijn honderdvijftigste Gand Prix-race. Met deze mijlpaal in het achterhoofd zal de pole-man bij de Braziliaanse Grand Prix van vorig jaar zijn best doen om een goed resultaat te behalen.