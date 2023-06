Mercedes-teambaas Wolff: Winnen in Formule 1 belangrijker dan winstgevend zijn

Het Formule 1-team wist bij de meest recentelijke race een P2 en P3-finishplaats te behalen, maar tevreden is teambaas Toto Wolff niet. De Oostenrijkse topman meent dat hij alle winst op zou geven om weer in de koningsklasse te kunnen winnen.

Terwijl Red Bull bij de Grand Prix van Barcelona opnieuw haar dominantie liet zien, wist Mercedes de wereld te verrassen en met beide coureurs na winnaar Max Verstappen het podium compleet te maken. De laatste Grand Prix-overwinning van de Duitse renstal dateert van eind vorig jaar, en de winstvrije periode lijkt Mercedes-teambaas Toto Wolff steeds meer tegen het zere been te stoten.

Op de vraag van mediaplatform CNBC of de stap van zijn renstal bij Barcelona naar tweede en derde belangrijk is, antwoordt Wolff: "Ja, dat is zeker belangrijk, en ik zou elke winst opgeven om weer te kunnen winnen. Voor elke andere ondernemer zou dat raar klinken, maar zo zitten wij nou eenmaal in elkaar. Bij ons is de stopwatch belangrijker dan de inkomsten en uitgaven."

"Het budgetplafond heeft onze omgeving flink veranderd. We mogen niet meer boven een bepaalde limiet uitkomen, en daarom zijn we een duurzame onderneming geworden. Mercedes heeft voor lange tijd de sport gedomineerd. We hebben achtmaal achter elkaar de wereldtitel behaald, maar nu doet Red Bull het simpelweg beter. Deze sport is een meritocratie. De beste technische afdeling wint, en binnen de regels moeten wij onszelf versterken om hen proberen te verslaan", sluit Wolff af.