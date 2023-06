Domenicali wil dominante periodes van teams verkleinen

Red Bull Racing domineert momenteel in de Formule 1. Sinds de invoering van de nieuwe technische reglementen in 2022 is de Oostenrijkse renstal oppermachtig. Niet iedereen is daar blij mee, maar Formule 1 CEO Stefano Domenicali wil niet ingrijpen. Wel stelt hij dat hij hoopt dat teams in de toekomst minder lang dominant zullen zijn.

Red Bull heeft dit seizoen vooralsnog alle Grands Prix gewonnen. Bij de concurrentie balen ze vanzelfsprekend van deze prestaties van de Oostenrijkse renstal. Toch is niet iedereen fan van kunstmatige ingrepen zoals bijvoorbeeld wel het geval is in het World Endurance Championship. Ook Domenicali is geen voorstander van zo'n ingreep, hij noemt het zelfs manipulatie.

Domenicali denkt wel dat dit soort dominante fases van teams in de toekomst minder vaak zullen voor komen. De Italiaanse CEO legt zijn redenatie uit bij de media-afdeling van de Formule 1: "In deze sport heb je altijd periodes gehad waarin een een team heel erg dominant was en er daarna meer teams bij kwamen. Ik zou zeggen dat het ons doel moet zijn om ervoor te zorgen dat deze periodes in de toekomst minder lang duren. Dat betekent namelijk dat de 20 auto's echt met elkaar strijden. Ik zou dit ook als liefhebber graag willen zien en niet alleen vanuit het oogpunt van de commerciële rechtenhouder."