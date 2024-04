Ook Thailand aast op een plekje op Formule 1-kalender

Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van een Grand Prix. Veel steden, landen en circuits hebben in de afgelopen maanden kenbaar gemaakt dat ze een race willen organiseren. Nu is er ook serieuze interesse vanuit Thailand, men denkt aan een race in Bangkok.

Het huidige Formule 1-seizoen is drukker dan ooit. Er staan in totaal 24 Grands Prix op de kalender, en ook volgend jaar is dat het geval. Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft al laten doorschemeren dat er daarna grote veranderingen kunnen gaan plaatsvinden. Er is veel interesse vanuit veel steden, circuits en landen. In de afgelopen weken ging het bijvoorbeeld over mogelijke races in Zuid-Korea, Duitsland en de Japanse stad Osaka.

Nu blijkt dat er ook verregaande interesse vanuit Thailand is. Domenicali reist deze week af naar Bangkok om daar te spreken met de Thaise minister-president. Regeringswoordvoerder Chai Watcharong laat aan het medium Than Setthakit weten dat er in maart al gesprekken zijn gevoerd met de FOM in Frankrijk. Het is duidelijk dat men inzet op een race in de straten van hoofdstad Bangkok: "Als de Formule 1 naar Thailand komt, willen we in principe gaan rijden op een stratencircuit. Het liefst op Ratchadamnoen Road, in de omgeving van Rattanakosin Island." De Thaise overheid is enthousiast, de minister-president deelt beelden van zijn ontmoeting met Domenicali.