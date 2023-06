Steiner wil niet overstappen naar een topteam: "Ik ben een Haas-man"

Günther Steiner is één van de populairste teambazen van het moment. De Italiaanse teambaas van Haas dankt zijn populariteit aan de Netflix-serie 'Drive to Survive'. Hij voelt zich op zijn plek bij het team van Haas en de Netflix-kijker hoeft dan ook niet te verwachten dat Steiner overstapt naar bijvoorbeeld Ferrari.

Ferrari is momenteel niet bepaald sterk aan het seizoen begonnen. De Italiaanse renstal ligt nog steeds ver achter op Red Bull Racing en kan de degens nog niet helemaal kruisen met de concurrentie van Mercedes en Aston Martin. Teambaas Frédéric Vasseur begon eerder dit jaar aan zijn job, maar heeft het team vooralsnog niet de juiste richting op kunnen duwen.

Het lijkt er nog niet op dat Vasseur Ferrari gaat verlaten, maar men kan alvast één naam doorstrepen voor de toekomst. Steiner is namelijk tevreden met zijn plekje bij Haas en wil er niet aandenken om over te stappen naar een team als Ferrari. In gesprek met Mirror Sport legt Steiner het uit: "Nee, dat wil ik niet! Ik heb de wens om ooit te winnen met Haas, dat gevoel is groter dan naar een team gaat dat al succesvol is. Je bent daar dan een soort administrator. Ik ben een Haas-man, misschien niet voor mijn hele leven, maar wel voor de nabije toekomst."