Wolff ziet geen toekomst in performancebalans voor F1: "Dat zou de sport ruineren"

Ondanks het feit dat het Formule 1-team van Red Bull uiterst dominant is, is Mercedes-teambaas Toto Wolff erop tegen om een performancebalans in de koningsklasse te introduceren.

Toto Wolff kan het moeilijk verkroppen dat concurrent Red Bull met de nieuwe generatie Formule 1-auto's zeer sterk presteert, maar meent nog altijd tegen de invoering van een sterkere performancebalans te zijn. Volgens de Oostenrijkse topman passen de regels die onder andere bij de World Endurance Championship worden toegepast niet bij de koningsklasse.

"Als we een performancebalans zouden introduceren, dan maken we de sport kapot. De Formule 1 is een meritocratie. De combinatie van de beste coureur en beste auto die evenveel geld aan ontwikkelingen kunnen spenderen als de rest wint het kampioenschap. In het geval er regels worden overtreden, dan moet die partij zwaar gestraft worden, maar alleen in dat scenario. En dus niet als ze simpelweg hun werk goed doen."

"De Formule 1 is een meritocratie, en zij (Red Bull) hebben het gewoon goed gedaan. De auto is in alle condities snel, en de coureur (Max Verstappen) is op de top van zijn kunnen", meent Wolff.