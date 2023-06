Sainz denkt dat twee Spaanse Grands Prix niet mogelijk zijn

Afgelopen weekend werd de Spaanse Grand Prix verreden op het circuit van Barcelona. Of de race in de toekomst ook wordt verreden op dat circuit, is momenteel nog onduidelijk. Vanuit de Spaanse hoofdstad Madrid is er immers ook interesse. Carlos Sainz denkt dat de races in ieder geval niet naast elkaar kunnen bestaan.

Barcelona is al sinds jaar en dag de gastheer van de Spaanse Grand Prix. De interesse vanuit Madrid is echter zeer serieus. Er liggen al plannen voor de lay-out en Formule 1 CEO Stefano Domenicali gaf aan dat hij inderdaad gesprekken had gevoerd met Madrid. De Spaanse hoofdstad zou dan de vervanger van Barcelona moeten worden, het lijkt er niet op dat ze samen op de kalender gaan verschijnen.

De Spaanse Ferrari-coureur Carlos Sainz denkt dat dit ook geen goed idee is. Sainz geeft aan dat dit niet in het plaatje van de hedendaagse Formule 1 zou passen. In gesprek met de internationale media is Sainz er nogal duidelijk over: "Ik denk niet dat dat de intentie is van de Formule 1. Al helemaal als je kijkt naar welke richting ze op gaan met de races en met de nieuwe horizon die ze hebben in de Verenigde Staten. Ik denk dan ook dat twee Grands Prix in Spanje momenteel niet haalbaar zijn."