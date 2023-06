Ferrari aan tweede bandentestdag begonnen, Sainz stapt in

De Grand Prix van Spanje is inmiddels al even achter de rug, maar de rust is nog niet op het Circuit de Barcelona-Catalunya teruggekeerd. Zowel Mercedes als Ferrari zijn door Pirelli uitgenodigd om voor een bandentest flink wat ronden te rijden. Gister reed Charles Leclerc namens Ferrari maar liefst 167 ronden, en vat zijn dag samen, terwijl teamgenoot Carlos Sainz vandaag aan de beurt is.

Om de banden voor het volgende seizoen klaar te maken, heeft Pirelli deze week de Formule 1-teams van Mercedes en Ferrari uitgenodigd. De desbetreffende coureurs zullen een volledige dag in de auto spenderen, waarbij wat betreft de gereden afstand er meer dan twee Grands Prix verreden zullen worden.

