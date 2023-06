Leclerc baalt: "We doen iets verkeerd, maar we weten niet wat"

Charles Leclerc beleefde een Spaanse Grand Prix om snel te vergeten. De Monegask kwalificeerde zich slechts als negentiende, startte de race vanuit de pitlane en kwam op een kleurloze elfde plaats over de streep. Leclerc wist na afloop niet precies wat er fout was gegaan.

In de kwalificatie had Leclerc last van problemen aan de achterzijde van auto. Ferrari kon de vinger niet op de zere plek leggen en besloot vrijwel de volledige achterzijde van Leclercs bolide te vervangen. Met een nieuwe versnellingsbak aan boord startte Leclerc de race vanuit de pitlane, maar hij kon geen inhaalrace rijden. Hij zat vrijwel de gehele race vast in het middenveld en de elfde plaats leverde hem geen punt op.

Verkeerd

Na afloop van de race meldde een zwaar teleurgestelde Leclerc zich bij de internationale media. De Monegaskische Ferrari-coureur baalde van zijn resultaat en de strategie. In gesprek met Sky Sports sprak hij zich uit: "Nee, dit was geen goed resultaat. Ik begrijp niet wat we verkeerd doen, maar we doen sowieso iets verkeerd. Ik ging in de laatste stint van de harde band naar een nieuw setje hards. Dat had hetzelfde gevolg en de auto gedroeg zich volledig op een andere manier."

Probleem begrijpen

Leclerc ziet dat het zeker niet de eerste keer is in 2023 dat alles helemaal mis gaat bij het team van Ferrari. De Monegask hoopt dat zijn team snel een slag gaat slaan. Hij baalt en is eerlijk: "We moeten het proberen te begrijpen en we moeten aan de slag gaan. We hebben nu al een paar races gehad waar we moeite hebben gehad met de omstandigheden of dat de auto niet helemaal deed wat we wilden. Vandaag ging het ook niet beter."