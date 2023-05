Ferrari ziet slimme truc Red Bull: "Ze hebben wat kwalificatiesnelheid opgegeven"

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez hebben tot nu toe alle Grands Prix op hun naam geschreven en dat deden ze met een flinke voorsprong. Bij Ferrari ziet hem dat de voorsprong in de kwalificatie veel minder groot is, dat komt volgens hen door een slim trucje van Red Bull.

Ferrari was in de eerste vijf Grands Prix vrijwel kansloos in het rechtstreekse duel met Red Bull. In de kwalificaties was het echter een ander liedje. De gaten waren significant kleiner en in Azerbeidzjan pakte Charles Leclerc in zowel de kwalificatie als de Sprint Shootout de pole. In de Grand Prix werd de Monegask daarna verslagen door de Red Bulls. Volgens Ferrari doet Red Bull iets slims waarbij de focus iets meer op de race wordt gelegd dan op de kwalificatie.

Snelheid opgegeven

Ferrari-kopstuk Jock Clear concludeert dat het belangrijk is om de kwalificatie niet uit het oog te verliezen, maar dat men wel moet begrijpen hoe er meer racetempo kan worden gevonden. Bij Motorsport.com legt Clear de zaken uit: "We kunnen ook concluderen dat Red Bull misschien wat kwalificatiesnelheid heeft opgegeven om dat te bereiken. Daarom kunnen wij ook de strijd met hen aangaan, ze zijn in de kwalificatie niet optimaal."

Rechte stukken

Clear weet ook waar Red Bull duidelijk sneller is dan Ferrari. Hij ziet dat de Oostenrijkse renstal op een paar punten beter presteert dan zijn eigen team: "Ze zijn erg snel op de rechte stukken, zeker met de DRS open. Zoals al eerder gezegd moeten we daarnaar gaan kijken. We moeten gaan kijken wat we kunnen doen om de luchtweerstand te verminderen. Dat is namelijk gratis rondetijd. De coureur hoeft in dat geval niet zoveel vaardigheden te gebruiken om zo snel te gaan. Ze zijn op dat gebied heel erg snel."