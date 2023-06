Perez zoekt naar antwoorden: "De banden waren te warm"

Sergio Perez kende een rampzalige kwalificatie in Barcelona. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur reed slechts de elfde tijd en maakte meerdere foutjes. Het zorgde voor teleurstelling bij Red Bull en vooral bij Perez zelf. Na afloop van zijn korte kwalificatie zocht hij naar antwoorden.

Perez was vrijwel de hele kwalificatie langzamer dan zijn teamgenoot Max Verstappen. De Mexicaan viel zelfs bijna af in het eerste kwalificatie deel. Aan het begin van Q2 was hij al veel langzamer dan Verstappen, maar daarna ging het pas echt helemaal mis. Perez maakte een foutje en schoot door de grindbak, hij kon zijn tijd daarna niet meer verbeteren.

Na afloop van de kwalificatie zocht hij naar antwoorden. Perez wees vooral naar de banden en legde dit na zijn sessie uit in gesprek met de internationale media: "Ik denk dat vooral bocht 5 voor ons een probleem was. Nadat ik de controle over de auto was verloren, waren de banden te warm en kreeg ik ze niet meer in het juiste window. Hierdoor had ik mijn laatste ronde geen grip. De omstandigheden waren enorm lastig en uiteindelijk verloor ik de controle in bocht 5. Het was erg lastig om alles onder de knie te krijgen."