Hamilton geen fan van plannen Madrid: "Moeten klassieke circuits behouden"

De Spaanse Grand Prix wordt dit weekend verreden op het circuit nabij Barcelona. Er bestaat echter een kans dat de Grand Prix in de toekomst wordt verreden op een nieuw stratencircuit in Madrid. Niet iedereen kan zich vinden in deze plannen, Lewis Hamilton roept de sport op om in Barcelona te blijven.

De Spaanse Grand prix wordt al sinds jaar en dag verreden op het circuit nabij de stad Barcelona. Het is één van de oudste circuits op de Formule 1-kalender en veel coureurs zijn dan ook fan van het circuit. De interesse vanuit Madrid is echter zeer concreet en dat is ook geen geheim meer. Men heeft plannen om daar een stratencircuit aan te leggen, Formule 1 CEO Stefano Domenicali zou zelfs al hebben gesproken met Madrid.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft de verhalen over Madrid ook gehoord. Hij kan zich hier echter niet in vinden. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is in gesprek met de internationale media kritisch: "Als het maar niet zo'n circuit wordt als in Valencia, het was niet leuk om daar te rijden. Ik wil Barcelona eigenlijk niet verliezen. Ik ben dol op de stad. Ik denk ook dat het belangrijk is dat we de klassieke circuits behouden, of tenminste de banen die voor leuke races zorgen. Hongarije, Silverstone en dit circuit zijn spectaculair. Er zijn veel van dat soort banen die we moeten behouden."