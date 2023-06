Perez blij met Spaanse vrijdag: "Veel positieve punten"

Sergio Perez wil dit weekend in Spanje inlopen op zijn teamgenoot Max Verstappen. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur staat tweede in het wereldkampioenschap en kende een stabiele vrijdag op het circuit nabij Barcelona. Ondanks dat Verstappen sneller was, zag Perez veel pluspunten.

Perez noteerde in de eerste vrije training in Spanje de tweede tijd. De Mexicaan was bijna een seconde langzamer dan zijn teamgenoot Verstappen. In de tweede vrije training noteerde Perez de vierde tijd, maar was het verschil met zijn teamgenoot slechts 0,312 seconden. Het zorgde dan ook voor een opperbeste stemming bij de Mexicaanse Red Bull Racing-coureur.

Na afloop van de tweede vrije training was Perez dan ook zeer in zijn nopjes met zijn resultaat. De Mexicaan hield een goed gevoel over aan de eerste dag op het circuit nabij de stad Barcelona. In gesprek met de internationale media spreekt Perez zich uit: "Over het algemeen, denk ik dat we veel positieve punten kunnen meenemen van vandaag. We moeten nog wel eventjes gaan doorwerken, voor de kwalificatie bijvoorbeeld. We moeten de banden zo goed mogelijk onder de knie zien te krijgen. De long runs gingen goed met een oog op de race van aankomende zondag."