Kamp Verstappen bedankt Jumbo: "Kijken terug op een fantastische samenwerking"

Max Verstappen wordt na dit seizoen niet meer gesponsord door Jumbo. De supermarktketen maakte vandaag bekend dat ze gaan stoppen met het sponsoren van Verstappen. Het nieuws kwam niet uit de lucht vallen en ook bij team Verstappen komt het nieuws niet onverwachts. Zijn manager is Jumbo dan ook dankbaar.

Verstappen wordt al sinds het begin van zijn autosportloopbaan gesponsord door Jumbo. De supermarkt gaat hiermee nu echter stoppen omdat ze voor een andere strategie kiezen. Jumbo belandde vorig jaar in zwaar weer nadat bekend werd dat toenmalig topman Frits van Eerd mogelijk betrokken was bij een fraudezaak. Van Eerd is inmiddels vertrokken en het nieuwe bestuur heeft besloten met de mondiale sportsponsoring.

Dankbaar

Deze keuze kan op begrip rekenen van team Verstappen. De samenwerking tussen beide partijen heeft zeer lang geduurd en in gesprek met De Telegraaf spreekt Verstappens manager Raymond Vermeulen zich uit: "De familie Van Eerd en Jumbo hebben Max vanaf dag één gesteund. Dat was zeker in die tijd heel uniek te noemen. We kijken terug op een fantastische samenwerking. Na tien jaar is het ook helemaal niet vreemd om de zaak te herijken. Wij zijn vooral dankbaar en we kijken met veel plezier terug op deze jaren. Dit jaar kunnen we hopelijk nog een derde wereldtitel pakken en de samenwerking met een knaller afsluiten."

Loyaliteit

Jumbo neemt niet alleen afscheid van Verstappen, maar stopt ook met de sponsoring van de Nederlandse Grand Prix. Vermeulen is ook van mening dat de samenwerking veel verder ging. Hij spreekt dan ook over een bepaalde vorm van loyaliteit: "Ze waren er al zo vroeg bij. Dit gaat veel dieper dan alleen die sticker en de zakelijke samenwerking. We wensen Jumbo en de familie dan ook alle goeds voor de toekomst."