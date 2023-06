Jumbo stopt definitief met sponsoren Max Verstappen

Max Verstappen wordt al zijn gehele Formule 1-loopbaan gesponsord door de Nederlandse supermarktketen Jumbo. De logo's van het bedrijf waren altijd duidelijk zichtbaar op onder andere de helm van Verstappen. Aan deze samenwerking gaat echter snel een einde komen, want Jumbo heeft aangegeven aan het einde van dit seizoen te willen stoppen als sponsor.

De supermarktketen heeft een nogal onrustige periode achter de rug. Voormalig Jumbo-topman wordt verdacht van fraude en het bedrijf liet eerder al weten te gaan stoppen met sportsponsoring. Verstappens contract bleef wel bestaan, maar daar gaat nu verandering in komen. Het bedrijf gaat de strategie aanpassen en daar past het sponsoren van mondiale sporters niet meer bij.

Wereldtoneel

De nieuwe topman van Jumbo Ton van Veen presenteert deze week de nieuwe strategie van het bedrijf en daar past de samenwerking met Verstappen niet meer bij. In een interview met het Algemeen Dagblad spreekt Van Veen zich uit: "Max is natuurlijk een volksheld, maar hij acteert wel op het wereldtoneel. We zijn een goede foodretailer, maar wel alleen in Nederland en België. We steken jaarlijks meer dan 20 miljoen euro in het sponsoren van sporters, ik kan elke euro maar één keer uitgeven. Het geld dat naar Max gaat, kan niet naar de klant of duurzaamheid."

Van Eerd

De nieuwe topman van Jumbo stelt wel dat het stoppen met het sponsoren van Verstappen niet te maken heeft met de zaak van Van Eerd. Van Veen benadrukt dat dit twee verschillende onderwerpen zijn: "Met de motorsport en de verdachtmakingen, daar willen we niets mee te maken hebben. Met Max en wielrenploeg Jumbo-Visma stoppen we om heel andere redenen. Die sponsoring heeft ons veel naamsbekendheid gebracht, maar we hebben nu alles gewonnen wat er te winnen valt."