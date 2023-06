Marko kritisch: "Verstappen zag Perez nooit als een gevaar"

Het team van Red Bull Racing is zeer sterk aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal heeft tot nu toe alle Grands Prix gewonnen in 2023 en Max Verstappen en Sergio Perez zijn vooral elkaars rivalen. Helmut Marko geeft echter aan dat Verstappen de grote favoriet is.

Perez sprak eerder dit jaar uit dat hij dit seizoen wereldkampioen wil worden. De Mexicaan won tot nu toe twee Grands Prix, maar maakte ook meerdere fouten. In Australië en Monaco ging hij in de kwalificatie de fout in waardoor hij de Grand Prix vanuit het achterveld moest starten. In Australië pakte hij nog een handvol WK-punten, maar in Monaco bleef hij haken in het achterveld.

Verstappen won vorige week in Monaco en heeft nu een fikse voorsprong in het wereldkampioenschap. Alhoewel Perez nog in de wereldtitel gelooft, zien veel kenners Verstappen nog altijd als de grote favoriet. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko deelt die mening. In gesprek met OE24 laat Marko weten dat hij Perez niet meer ziet als een titelfavoriet: "Die situatie heeft zich nu opgelost. In alle eerlijkheid: Max zag Perez überhaupt nooit als een serieus gevaar."