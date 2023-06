Perez gelooft in titelkansen: "Ik denk dat ik Max kan verslaan"

Sergio Perez zakte vorig week in Monaco door het ijs. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur crashte in de kwalificatie en kon zich daarna in de race niet naar voren vechten. Perez zag hierdoor de voorsprong van zijn teamgenoot Max Verstappen in het wereldkampioenschap groeien. Toch gelooft Perez nog steeds in zijn titelkansen.

Perez sprak dit jaar al meerdere keren uit dat hij dit seizoen de wereldtitel wil veroveren. De Mexicaan begon goed aan het seizoen met zeges in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan, maar Verstappen schreef meer races op zijn naam. Perez maakte daarnaast ook foutjes in Australië en Monaco waardoor zijn achterstand op Verstappen flink is gegroeid.

Snelheid

In Spanje wil Perez stappen gaan zetten. De Mexicaanse Red Bull-coureur wil winnen en blijft geloven in zijn titelkansen. Hij spreekt zijn ambities uit bij Motorsport.com: "Ja, want de snelheid is er. Als ik deze crash in Monaco had gehad en een halve seconde tot een seconde van het tempo had afgezeten, dan had ik mij zorgen gemaakt. Het positieve punt is echter dat we de snelheid hebben. Voor nu wil ik het gewoon weekend voor weekend aanpakken. Ik wil dit weekend winnen."

Verstappen verslaan

Om te winnen moet Perez zijn teamgenoot Verstappen verslaan. De Mexicaan weet dat het een moeilijke taak is, maar ook hier gelooft hij in: "Ik kan Max al sinds het begin van het seizoen bijhouden. Soms ben ik beter, soms slechter. Het is waarschijnlijk het moeilijkst om de teamgenoot van Max te zijn, hij is van alle coureurs het meest in vorm. Ik geloof echter dat het mogelijk is om hem te verslaan. Ik moet wel."